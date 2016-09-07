Вулкан Ключевской произвел выбросы пепла на восемь и 11 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Два мощных выброса пепла из кратера Ключевского вулкана достигли в среду утром высоты полета самолетов - восемь и 11 км над уровнем моря. Таковы данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

"Первый выброс пепла на высоту до восьми км над уровнем моря был зафиксирован в 08:00 местного времени (23:00 мск вторника), второй выброс на 11 км был зафиксирован в 08:23 местного времени (23:23 мск). Шлейф распространяется в восточном направлении, его высота не известна", - сообщил один из научных сотрудников организации.

Пока выброс пепла продолжается. Геофизики присвоили Ключевскому красный, самый высокий код опасности. Наблюдение за вулканом ведется круглосуточно с помощью сейсмостанций и видеокамер, изображения с которых также непрерывно транслируются в интернете на портале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Пеплопадов в населенных пунктах края, по данным управления МЧС России по региону, не зарегистрировано.

Вулкан Ключевской (4 750 м) извергается с начала апреля. По его склонам стекают четыре лавовых потока. В кратере происходит постоянное фонтанирование лавы. Ключевской находится на территории Усть-Камчатского района. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 км от подножия.