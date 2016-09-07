СМИ: шестеро итальянцев погибли при крушении самолета в Македонии

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РИМ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Шесть итальянских граждан погибли во вторник в Македонии в результате падения небольшого частного самолета. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.
По его данным, зарегистрированный в Германии самолет Piper PA-34-200T вылетел с аэродрома города Тревизо (область Венето), взял курс на Приштину (Косово) и рухнул в окрестностях города Велес (центральная часть Македонии). Отмечается, что причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия.