Во Флориде упал вертолет

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Три человека погибли во вторник при аварии вертолета Sikorsky S-61 в районе города Палм-Бэй (штат Флорида). Как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на очевидцев, "непосредственно перед катастрофой не было заметно, чтобы на борту возникли проблемы с двигателем, вертолет осуществлял снижение и вдруг рухнул на землю".

Винтокрылая машина принадлежала компании AAR Corp, занимающейся ремонтом авиатехники.

Расследование причин катастрофы будут осуществлять специалисты Национального управления по безопасности на транспорте.