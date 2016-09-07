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Во Флориде упал вертолет

Происшествия
7 сентября, 3:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Погибли три человека
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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Три человека погибли во вторник при аварии вертолета Sikorsky S-61 в районе города Палм-Бэй (штат Флорида). Как сообщила телекомпания NBC со ссылкой на очевидцев, "непосредственно перед катастрофой не было заметно, чтобы на борту возникли проблемы с двигателем, вертолет осуществлял снижение и вдруг рухнул на землю".

Винтокрылая машина принадлежала компании AAR Corp, занимающейся ремонтом авиатехники.

Расследование причин катастрофы будут осуществлять специалисты Национального управления по безопасности на транспорте.

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