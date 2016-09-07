Движение всех поездов на Сахалине приостановлено

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Движение всех поездов на сахалинском отделении ДВЖД приостановлено в среду ориентировочно до 15:00 сахалинского времени (07:00 мск), сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Сергей Дащинский.

"Вчера (во вторник) вечером поезда дальнего следования, вышедшие утром со станций Южно-Сахалинск и Ноглики, дошли до станций назначения. Новые рейсы отправлены не были. В настоящее время движение всех поездов на железной дороге приостановлено ориентировочно до 15:00 сахалинского времени. Путейцы проверяют безопасность маршрутов", - сказал Дащинский.

По его словам, ремонтные бригады обходят пути, проверяют их на предмет подмыва, схода селей, оползней.

"Пассажиры поездов дальнего следования, которые должны были во вторник вечером воспользоваться услугами железной дороги, были размещены в вагонах, их обеспечили питанием", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщили ТАСС в Сахгидрометеоцентре, за минувшие сутки на юге Сахалина выпало до 20% месячной нормы осадков. Больше всего - 58 мм в селе Новиково (Корсаковский район).