Энергетики восстановили электроснабжение 13 тыс. человек в Пермском крае

ПЕРМЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Пермские энергетики восстановили электроснабжение в 43 населенных пунктах Пермского края: из-за ливней и сильного ветра накануне свыше 13 тыс. человек остались без света. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Аварийное отключение электроснабжения в девяти муниципальных районах произошло 6 сентября в 17:20 мск.

"По данным филиала "МРСК Урала" "Пермэнерго" на 05:00 мск 7 сентября электроснабжение в Пермском крае восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра Пермского университета, в ночь на 7 сентября в центральных районах Пермского края выпало от 25 до 80% месячной нормы осадков. Больше всего осадков выпало на западе края, примерно 80% месячной нормы.

"Тем самым было установлено сразу два рекорда. Во-первых, это самый сильный дождь в Пермском крае в нынешнем году. Во-вторых, возможно, это самый сильный дождь в сентябре за всю историю метеонаблюдений в Прикамье. В Пермском крае по центральным и южным районам региона ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с и сильный дождь", - сообщили в Гидрометцентре.