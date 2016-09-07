Энергетики восстановили электроснабжение 13 тыс. человек в Пермском крае

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ПЕРМЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Пермские энергетики восстановили электроснабжение в 43 населенных пунктах Пермского края: из-за ливней и сильного ветра накануне свыше 13 тыс. человек остались без света. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Аварийное отключение электроснабжения в девяти муниципальных районах произошло 6 сентября в 17:20 мск.
"По данным филиала "МРСК Урала" "Пермэнерго" на 05:00 мск 7 сентября электроснабжение в Пермском крае восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра Пермского университета, в ночь на 7 сентября в центральных районах Пермского края выпало от 25 до 80% месячной нормы осадков. Больше всего осадков выпало на западе края, примерно 80% месячной нормы.
"Тем самым было установлено сразу два рекорда. Во-первых, это самый сильный дождь в Пермском крае в нынешнем году. Во-вторых, возможно, это самый сильный дождь в сентябре за всю историю метеонаблюдений в Прикамье. В Пермском крае по центральным и южным районам региона ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с и сильный дождь", - сообщили в Гидрометцентре.