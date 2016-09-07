Один человек погиб и четверо пострадали в аварии в Красногорском районе Подмосковья

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП в Красногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Сегодня утром на Пятницком шоссе такси марки Nissan ударилось о бордюр, перевернулось и врезалось в столб. В аварии один человек погиб и четверо пострадали", - сказали в пресс-службе.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.