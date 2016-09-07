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Один человек погиб и четверо пострадали в аварии в Красногорском районе Подмосковья

Происшествия
7 сентября, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП в Красногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Сегодня утром на Пятницком шоссе такси марки Nissan ударилось о бордюр, перевернулось и врезалось в столб. В аварии один человек погиб и четверо пострадали", - сказали в пресс-службе.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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