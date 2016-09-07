На юге Москвы неизвестные похитили из квартиры более 4 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Неизвестные в масках отобрали у женщины на юге Москвы ключи от квартиры, откуда похитили 4,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичной полиции.

"Накануне двое неизвестных в масках напали на женщину в Гурьевском проезде, избили ее и связали пластиковыми хомутами. Грабители отобрали ключи от квартиры, откуда похитили принадлежащие потерпевшей 4,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. По мнению оперативников, преступники знали о крупной сумме денег, хранившихся у потерпевшей, и действовали запланировано.