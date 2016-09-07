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В Дагестане уничтожены четыре боевика

Происшествия
7 сентября, 8:34 дата обновления: 7 сентября, 8:55 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, сентября. /ТАСС
Предполагается, что они были причастны к убийству двух сотрудников ДПС, произошедшему в августе на окраине Избербаша
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© Башир Алиев/ NewsTeam/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Силовики ликвидировали в ходе двух спецопераций в Дагестане, по предварительным данным, четырех боевиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

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"По предварительным данным, всего убиты четверо боевиков: один - в Избербаше, трое - в Махачкале. Убитый в Избербаше предварительно опознан как лидер местной бандгруппы Халимбеков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жертв и пострадавших среди силовиков нет.

7 сентября в Дагестане силовики провели две спецоперации в городах Избербаш и Махачкала. Режим КТО был введен в Избербаше в 06:00, в Кировском районе Махачкалы - в 07:00. В обоих городах были блокированы частные дома, где укрылись боевики. Силовики предполагают, что боевики были причастны к убийству двух сотрудников ДПС, произошедшему в августе на окраине Избербаша.

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