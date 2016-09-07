В Дагестане уничтожены четыре боевика

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Силовики ликвидировали в ходе двух спецопераций в Дагестане, по предварительным данным, четырех боевиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

"По предварительным данным, всего убиты четверо боевиков: один - в Избербаше, трое - в Махачкале. Убитый в Избербаше предварительно опознан как лидер местной бандгруппы Халимбеков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жертв и пострадавших среди силовиков нет.

7 сентября в Дагестане силовики провели две спецоперации в городах Избербаш и Махачкала. Режим КТО был введен в Избербаше в 06:00, в Кировском районе Махачкалы - в 07:00. В обоих городах были блокированы частные дома, где укрылись боевики. Силовики предполагают, что боевики были причастны к убийству двух сотрудников ДПС, произошедшему в августе на окраине Избербаша.