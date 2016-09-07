Подросток по неосторожности застрелил приятеля из отцовского ружья

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ХАБАРОВСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Подросток по неосторожности застрелил приятеля из ружья в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.
"В поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края подросток дома решил похвастаться ружьем отца и случайно застрелил приятеля, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в управлении.
Обоим мальчикам еще не исполнилось 14 лет, уголовная ответственность в РФ наступает с 14 лет.