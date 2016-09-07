Подросток по неосторожности застрелил приятеля из отцовского ружья

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Подросток по неосторожности застрелил приятеля из ружья в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"В поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края подросток дома решил похвастаться ружьем отца и случайно застрелил приятеля, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в управлении.

Обоим мальчикам еще не исполнилось 14 лет, уголовная ответственность в РФ наступает с 14 лет.