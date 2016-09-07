Звонок о минировании Пулкова оказался ложным

Овечкин будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке мираСпорт 7 сентября, 9:37
Дом, где снимали "Крестного отца" и "Телохранителя", выставлен на продажуОбщество 7 сентября, 9:15
Асфальт на 43 дорогах Москвы поменяли по программе "Моя улица"Москва 7 сентября, 9:07
Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы во дворе одной из свердловских школНовости Урала 7 сентября, 9:02
Солнечно и до 21 градуса тепла будет в столичном регионеМосква 7 сентября, 9:01
Мосгортранс: ни один из маршрутов общественного транспорта в центре столицы не исчезнетМосква 7 сентября, 8:52
СМИ: Минфин предлагает заморозить финансирование части проектов из ФНБЭкономика и бизнес 7 сентября, 8:49
Прокуратура начала проверку по факту массового заболевания детей в школе ЕкатеринбургаНовости Урала 7 сентября, 8:46
ЦБ отозвал лицензию у Выборг-банка и НКО "Транзит"Экономика и бизнес 7 сентября, 8:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Пассажиры и персонал вернулись в терминал петербургского аэропорта Пулково после завершения мероприятий по безопасности, вызванных звонком о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".
"В 08:50 мск мероприятия были завершены. Пассажиры и персонал вернулись в терминал", - сказал собеседник агентства.
"Проверка, которую проводили сотрудники транспортной полиции, завершена. Никаких признаков взрывного устройства не обнаружено", - сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.
Ранее ТАСС сообщал, что аэропорт Пулково эвакуировали из-за звонка о минировании, который поступил около 07:00 мск.