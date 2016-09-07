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Звонок о минировании Пулкова оказался ложным

Происшествия
7 сентября, 8:59 дата обновления: 7 сентября, 9:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Пассажиры и персонал вернулись в терминал
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Пассажиры и персонал вернулись в терминал петербургского аэропорта Пулково после завершения мероприятий по безопасности, вызванных звонком о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

"В 08:50 мск мероприятия были завершены. Пассажиры и персонал вернулись в терминал", - сказал собеседник агентства.

"Проверка, которую проводили сотрудники транспортной полиции, завершена. Никаких признаков взрывного устройства не обнаружено", - сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Ранее ТАСС сообщал, что аэропорт Пулково эвакуировали из-за звонка о минировании, который поступил  около 07:00 мск.

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