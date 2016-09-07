Звонок о минировании Пулкова оказался ложным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Пассажиры и персонал вернулись в терминал петербургского аэропорта Пулково после завершения мероприятий по безопасности, вызванных звонком о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

"В 08:50 мск мероприятия были завершены. Пассажиры и персонал вернулись в терминал", - сказал собеседник агентства.

"Проверка, которую проводили сотрудники транспортной полиции, завершена. Никаких признаков взрывного устройства не обнаружено", - сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Ранее ТАСС сообщал, что аэропорт Пулково эвакуировали из-за звонка о минировании, который поступил около 07:00 мск.