Лжепредприниматель похитил у москвички 17 млн руб. под видом развития совместного бизнеса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении 17 млн рублей у москвички под видом открытия и развития бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Полицейским стало известно, что мужчина предложил своей знакомой совместный бизнес-проект, который включал в себя организацию букмекерской конторы и реализацию подержанных автомобилей. "В качестве первоначального взноса потерпевшая передала "предпринимателю" более 11 млн рублей. В дальнейшем под предлогом инвестиций в развитие социальных сетей злоумышленник похитил у женщины еще 6 млн рублей", - сказали в полиции, отметив, что для сокрытия следов преступления пострадавшей предоставили расписку о займе.

Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО. Им оказался безработный 40-летний уроженец ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, устанавливаются соучастники преступления.