Перестрелка в одесском отеле произошла из-за конфликта совладельцев

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Имущественный конфликт двух совладельцев отеля стал причиной перестрелки между сотрудниками охранных фирм, которая произошла вечером 6 сентября в гостинице Villa le Premier в Одессе. Об этом сообщило одесское здание "Таймер", ссылаясь на свои источники.

"Конфликт тянется уже некоторое время, и вот 6 сентября стороны перешли к более решительным действиям, для чего каждая из них наняла частную охранную фирму. Одни решили воспользоваться помощью охранников из Днепропетровска (переименован Верховной радой в Днепр), другие предпочли нанять одесситов - фирму "Олимп-Юг", - сказано в сообщении.

По информации издания, переговоры между совладельцами зашли в тупик, поэтому они перешли к силовым действиям.

Накануне одесский "7 телеканал" сообщил, что поздно вечером во вторник в гостиницу ворвалась группа неизвестных. Они забаррикадировались внутри здания и якобы удерживали в заложниках несколько сотрудников отеля.

Как сообщил начальник полиции Одесской области Вадим Могила, в результате спецоперации были задержаны около 20 человек, пострадавшим оказывалась медицинская помощь.

Согласно информации, размещенной на сайте гостиницы Villa le Premier, стоимость номеров в ней колеблется в среднем от $80 до 372 в сутки.