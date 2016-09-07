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Турист из РФ погиб в Норвегии в результате несчастного случая на море

Происшествия
7 сентября, 10:11 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Еще трое человек, находившихся в лодке, серьезно не пострадали и были доставлены в гостиницу
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© AP Photo/Gero Breloer, архив

ОСЛО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Один гражданин России погиб и один был госпитализирован после того, как прогулочная лодка, арендованная российскими туристами, перевернулась во вторник у норвежского острова Нур-Квалёйа (губерния Тромс, Северная Норвегия). Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в норвежском Киркенесе.

"Один из туристов - житель Калининграда - погиб, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице города Тромсё", - сказал собеседник агентства.

Еще трое человек, находившихся в лодке - двое россиян и гражданин Литвы - серьезно не пострадали и были доставлены в гостиницу. Полиция намерена опросить их, чтобы установить подробности произошедшего. Согласно предварительным данным, туристы арендовали лодку в популярном среди отдыхающих на севере королевства рыбацком поселке Торсвог и отправились ловить рыбу, однако из-за сильного волнения на море плавсредство перевернулось.

После того, как в Норвежский координационный спасательный центр поступила информация о ЧП, на помощь были отправлены спасательный и медицинский вертолеты, поисковое судно, а также самолет морской разведки ВВС Норвегии Orion. К поискам подключились несколько гражданских судов. Как сообщает Норвежская вещательная корпорация, трое человек были обнаружены через час и двадцать минут после поступления сигнала. Поиски оставшихся двоих затянулись еще на полтора часа. После обнаружения они были доставлены вертолетом в университетскую больницу города Тромсё.

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