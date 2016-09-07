Ходатайство об аресте фигурантов дела "Т Плюс" поступило в Сыктывкарский суд

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Ходатайство Следственного управления СК РФ по Коми об аресте гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, подозреваемых в передаче более 800 млн рублей взятки бывшему руководству Республики Коми, поступило в Сыктывкарский городской суд. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Материалы дела поступили в суд. Следователь ходатайствует о заключении фигурантов под стражу. Подозреваемые будут доставлены сегодня в суд непосредственно перед заседаниями", - сказал ТАСС пресс- секретарь суда Иван Лодыгин.

По его данным, по делу состоятся два заседания. Предварительно с 11:00 суд начнет рассматривать вопрос о мере пресечения Ольховику, с 14:00 - Вайнзихеру, сообщил ТАСС представитель суда.

По данным следствия, фигурантами громкого уголовного дела на данный момент являются Борис Вайнзихер, Евгений Ольховик и находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, а также иные неустановленные лица. Как полагают следователи, в течение 2007 - 2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, который в конце сентября прошлого года указом президента РФ был отстранен от должности - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн рублей за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.