МЧС привело в повышенную готовность силы на Сахалине из-за тайфуна

Более пяти тысяч человек на Урале оставались без света из-за непогодыНовости Урала 7 сентября, 11:33
Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столицеОбщество 7 сентября, 11:32
Памфилова: действующее выборное законодательство позволяет провести честные выборыПолитика 7 сентября, 11:31
Объем ж/д перевозок зерна в порты РФ за 8 месяцев 2016 года увеличился на 7%, до 4,1 млн тТранспорт 7 сентября, 11:27
В Ярославле начались траурные мероприятия в память о погибшей команде ХК "Локомотив"Общество 7 сентября, 11:22
Новый альбом Селин Дион стал бестселлером через неделю после выходаКультура 7 сентября, 11:13
Долгов: подвижек со стороны Вашингтона в деле Виктора Бута пока нетПолитика 7 сентября, 11:12
На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в РоссииСпорт 7 сентября, 11:07
Почти три четверти жителей Приднестровья пойдут на выборы в ГосдумуПолитика 7 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС России привело в повышенную готовность свои подразделения на Сахалине для защиты населения и территорий от тайфуна. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
"На Сахалине развернуты силы и средства МЧС, подразделения ведомства приведены в повышенную готовность для защиты от тайфуна", - сказал он.
В настоящее время проводятся превентивные мероприятия с учетом прогноза. "В превентивных целях прекращено железнодорожное сообщение на остров Сахалин. Обеспечена доставка пассажиров автомобильным транспортом, организовано информирование населения", - сообщил Пучков.
На Дальнем Востоке 6 и 7 июня господствует тайфун "Немтеун", который принес сильные дожди и усиление ветра в большинство регионов.
"Ситуация находится под контролем МЧС", - заключил министр.
Пучков также поблагодарил жителей Приморского края за стойкость и терпение.
"В Приморском крае произошла сложная чрезвычайная ситуация природного характера. Я благодарю жителей Приморья за проявленные в этот сложный период терпение и стойкость, самоотверженность и поддержку профессиональных действий спасателей", - сказал он ТАСС.
Пучков выразил уверенность, что все трудности будут преодолены. "Нам удалось минимизировать последствия этой чрезвычайной ситуации", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций показала высокую готовность к тройному мощному удару стихии. "На высоком уровне работали и продолжают работать все службы, региональные власти и муниципалитеты", - отметил глава МЧС.