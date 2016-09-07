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МЧС привело в повышенную готовность силы на Сахалине из-за тайфуна

Происшествия
7 сентября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В превентивных целях прекращено железнодорожное сообщение на остров Сахалин
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС России привело в повышенную готовность свои подразделения на Сахалине для защиты населения и территорий от тайфуна. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

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"На Сахалине развернуты силы и средства МЧС, подразделения ведомства приведены в повышенную готовность для защиты от тайфуна", - сказал он.

В настоящее время проводятся превентивные мероприятия с учетом прогноза. "В превентивных целях прекращено железнодорожное сообщение на остров Сахалин. Обеспечена доставка пассажиров автомобильным транспортом, организовано информирование населения", - сообщил Пучков.

На Дальнем Востоке 6 и 7 июня господствует тайфун "Немтеун", который принес сильные дожди и усиление ветра в большинство регионов.

"Ситуация находится под контролем МЧС", - заключил министр.

Пучков также поблагодарил жителей Приморского края за стойкость и терпение.

"В Приморском крае произошла сложная чрезвычайная ситуация природного характера. Я благодарю жителей Приморья за проявленные в этот сложный период терпение и стойкость, самоотверженность и поддержку профессиональных действий спасателей", - сказал он ТАСС.

Пучков выразил уверенность, что все трудности будут преодолены. "Нам удалось минимизировать последствия этой чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Единая государственная система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций показала высокую готовность к тройному мощному удару стихии. "На высоком уровне работали и продолжают работать все службы, региональные власти и муниципалитеты", - отметил глава МЧС.

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