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Против замначальника ОМВД Лефортово возбуждено уголовное дело

Происшествия
7 сентября, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он присвоил изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу около 7 млн рублей
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника ОМВД Лефортово за злоупотребление полномочиями. Об этом в среду ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное в отношении заместителя начальника отдела МВД по району Лефортово - начальника следственного отделения Анзора Шулая. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказала она.

По версии следствия, Анзор Шулая, являясь начальником следственного отделения ОМВД России по району Лефортово, в период с августа 2015 года по май 2016 года, используя свое должностное положение, из корыстной заинтересованности присвоил ранее изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу около 7 млн рублей.

"В целях сокрытия следов преступления начальник отдела вступил во внеслужебные отношения с потерпевшим по аналогичному уголовному делу и убедил последнего за денежное вознаграждение дать в рамках расследования указанного дела заведомо ложные показания. В своих показаниях мужчина должен был сообщить о том, что в ходе совершенной в отношении него кражи у него похитили не 400 тыс. рублей, а 10 млн, а также сфальсифицировать расписку, подтверждающую факт принадлежности ему данной суммы", - добавила Иванова.

По ее словам, потерпевший не согласился принимать участие в планируемом сотрудником полиции преступном плане и обратился в правоохранительные органы. "Благодаря работе следователей Главного управления и сотрудников ГУСБ МВД России были предотвращены негативные последствия совершенного преступления. Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.

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