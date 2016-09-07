Последователи "Хизб ут-Тахрир" из Крыма получили от пяти до семи лет колонии

Более пяти тысяч человек на Урале оставались без света из-за непогодыНовости Урала 7 сентября, 11:33
Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столицеОбщество 7 сентября, 11:32
Памфилова: действующее выборное законодательство позволяет провести честные выборыПолитика 7 сентября, 11:31
Объем ж/д перевозок зерна в порты РФ за 8 месяцев 2016 года увеличился на 7%, до 4,1 млн тТранспорт 7 сентября, 11:27
В Ярославле начались траурные мероприятия в память о погибшей команде ХК "Локомотив"Общество 7 сентября, 11:22
Новый альбом Селин Дион стал бестселлером через неделю после выходаКультура 7 сентября, 11:13
Долгов: подвижек со стороны Вашингтона в деле Виктора Бута пока нетПолитика 7 сентября, 11:12
На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в РоссииСпорт 7 сентября, 11:07
Почти три четверти жителей Приднестровья пойдут на выборы в ГосдумуПолитика 7 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в среду четырех последователей запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" из Крыма к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.
"Суд счел вину подсудимых доказанной и назначил наказание Зейтуллаеву в виде семи лет, Сайфуллаеву - пяти лет, Ваитову - пяти лет, Примову - пяти лет в колонии общего режима", - сказала Катькало.
Фигуранты дела признаны виновными по нескольким пунктам статьи 205 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Свою вину подсудимые не признали.
Суд установил, что один из фигурантов дела - Зейтуллаев - планировал и контролировал работу членов ячейки, давал им указания по изучению идеологии террористической организации и материалы для этого. Также он организовал региональное законспирированное подразделение "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") на территории Севастополя. Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками.
На трех других обвиняемых - Сайфуллаева, Ваитова и Примова - были возложены обязанности по пропаганде идей этой организации для склонения местных жителей к участию в ней.
"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана в России террористической организацией и запрещена.