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Последователи "Хизб ут-Тахрир" из Крыма получили от пяти до семи лет колонии

Происшествия
7 сентября, 11:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана в России террористической организацией и запрещена
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в среду четырех последователей запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" из Крыма к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Суд счел вину подсудимых доказанной и назначил наказание Зейтуллаеву в виде семи лет, Сайфуллаеву - пяти лет, Ваитову - пяти лет, Примову - пяти лет в колонии общего режима", - сказала Катькало.

Фигуранты дела признаны виновными по нескольким пунктам статьи 205 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Свою вину подсудимые не признали.

Суд установил, что один из фигурантов дела - Зейтуллаев - планировал и контролировал работу членов ячейки, давал им указания по изучению идеологии террористической организации и материалы для этого. Также он организовал региональное законспирированное подразделение "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") на территории Севастополя. Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками.

На трех других обвиняемых - Сайфуллаева, Ваитова и Примова - были возложены обязанности по пропаганде идей этой организации для склонения местных жителей к участию в ней.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана в России террористической организацией и запрещена.

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