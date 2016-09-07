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"Освобождение от воды": как в Приморье ликвидируют последствия паводка

Происшествия
7 сентября, 11:38 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС
Специалисты уже восстановили телефонную связь с шестью населенными пунктами, решена проблема транспортной изоляции Дальнегорска, с помощью военных отремонтирована ЛЭП в Партизанском районе
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Районы Приморья, затопленные паводком, постепенно освобождаются от воды. Только за один день вода ушла из более чем 2,2 тыс. жилых домов. Это дает возможность спасателям и властям активнее вести восстановительные работы. Постепенно решаются транспортные проблемы, пострадавшие поселки подключаются к энергоснабжению и связи.

Пострадавшие населенные пункты получают топливо

Первые бензовозы доставили топливо в город Дальнегорск. Это позволило начать заправку не только дорожной и спасательной техники, но и частных автомобилей.

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В результате дождей 29-31 августа Дальнегорск с населением более 30 тысяч человек оказался в транспортной изоляции, из-за чего возникли проблемы с топливом. Администрации пришлось ввести временный запрет на заправку частных автомобилей, оставляя бензин для дорожной техники, пожарных машин и машин скорой помощи. Теперь эту проблему удалось решить.

Топливо и лекарства были отправлены из Владивостока в отрезанный паводком поселок Преображение на пароме "Босфор Восточный". На борту парома - два бензовоза с 46 тоннами топлива, продукты, медикаменты, почта. Путь до поселка, который также испытывает острый дефицит топлива, займет около 10-12 часов. Обратным рейсом паром заберет 250 жителей Лазовского района, которые лишились жилья, а также детей и больных, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края.

Специалисты восстановили энергоснабжение Лазовского района

Специалисты восстановили энергоснабжение Лазовского района в Приморье, нарушенное тайфуном почти неделю назад. Для проведения работ пришлось прибегнуть к помощи МЧС и осмотреть линию с вертолета, чтобы найти поврежденный участок.

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После этого на место высадили бригаду энергетиков с необходимым оборудованием.

С помощью военных энергетики восстановили также поврежденную сильным течением ЛЭП в Партизанском районе и возобновили электроснабжение села Хмыловка. Кроме этого специалисты подали напряжение в село Суворово в Кавалеровском районе и села Маргаритово, Моряк-Рыболов, Бровки и частично - в Щербаковку Ольгинского района.

В крае по-прежнему остается несколько участков, куда энергетики не могут добраться даже на технике высокой проходимости. Работы по восстановлению электроснабжения будут продолжаться по мере появления доступа в пострадавшие районы до полной ликвидации последствий тайфуна.

С шестью поселками восстановили связь

Специалисты восстановили телефонную связь с шестью населенными пунктами Приморья, в остальных связь планируется наладить к 11 сентября.

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По последним данным, связь нарушена с 18 населенными пунктами, однако специалисты отмечают, что эта цифра может как увеличиться, так и уменьшиться из-за погодных условий.

Также связь с муниципалитетами устанавливают с помощью комплектов спутниковой связи. Первые 8 накануне доставили в Лазовский и Ольгинский район, еще 12 планируется доставить вертолетом. Для того, чтобы наладить устойчивую связь со всеми населенными пунктами, власти закупят еще 20 таких комплектов в ближайшее время.

Приморье получает помощь от соседних регионов

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев взял под личный контроль ситуацию с паводком в Приморском крае и обратился к Минобороны и губернаторам Дальнего Востока с просьбой помочь региону.

Помощь от соседей уже поступает в регион. В частности, правительство Якутии объявило о выделении Приморью 10 млн рублей. "Средства в размере 10 млн рублей будут выделены из резервного фонда республики для оказания помощи соседнему региону, который сильно пострадал от мощного тайфуна", - сказал министр экономики Якутии Алексей Стручков.

Только 8% посевных площадей пострадали в Приморье от тайфуна "Лайонрок"

Администрация Приморского края оценила приблизительный ущерб, который паводок причинил сельскому хозяйству.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

По предварительным данным, от воды пострадали только 8% посевных площадей.

"Более 90% посевных площадей находятся в нормальном состоянии. Нет сомнений по объемам производства сои и кукурузы. Несколько пострадали овощи и картофель, но вода сходит, и мы анализируем ситуацию", - сообщил вице- губернатор Приморского края Сергей Сидоренко.

По данным региональных властей, на данный момент подтоплено почти 17,5 тыс. гектаров посевов в 21 муниципальном образовании. В крае работают специальные муниципальные комиссии по анализу урона сельхозплощадям. Приморским аграриям обещана поддержка со стороны Минсельхоза РФ в виде компенсации ущерба от тайфуна.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.

По данным департамента гражданской защиты, на сегодняшний день подтопленными остаются 34 населенных пункта в 10 муниципалитетах края, подмыты 38 участков дорог общей протяженностью 58 км, повреждено 70 автомобильных мостов. От автомобильного сообщения отрезаны 44 населенных пункта, в 50 - отсутствует телефонная связь, в 34 - нет электроснабжения. Более 200 человек остаются в восьми пунктах временного пребывания.

 

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