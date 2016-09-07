"Освобождение от воды": как в Приморье ликвидируют последствия паводка

Более пяти тысяч человек на Урале оставались без света из-за непогодыНовости Урала 7 сентября, 11:33
Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столицеОбщество 7 сентября, 11:32
Памфилова: действующее выборное законодательство позволяет провести честные выборыПолитика 7 сентября, 11:31
Объем ж/д перевозок зерна в порты РФ за 8 месяцев 2016 года увеличился на 7%, до 4,1 млн тТранспорт 7 сентября, 11:27
В Ярославле начались траурные мероприятия в память о погибшей команде ХК "Локомотив"Общество 7 сентября, 11:22
Новый альбом Селин Дион стал бестселлером через неделю после выходаКультура 7 сентября, 11:13
Долгов: подвижек со стороны Вашингтона в деле Виктора Бута пока нетПолитика 7 сентября, 11:12
На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в РоссииСпорт 7 сентября, 11:07
Почти три четверти жителей Приднестровья пойдут на выборы в ГосдумуПолитика 7 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Районы Приморья, затопленные паводком, постепенно освобождаются от воды. Только за один день вода ушла из более чем 2,2 тыс. жилых домов. Это дает возможность спасателям и властям активнее вести восстановительные работы. Постепенно решаются транспортные проблемы, пострадавшие поселки подключаются к энергоснабжению и связи.
Первые бензовозы доставили топливо в город Дальнегорск. Это позволило начать заправку не только дорожной и спасательной техники, но и частных автомобилей.
В результате дождей 29-31 августа Дальнегорск с населением более 30 тысяч человек оказался в транспортной изоляции, из-за чего возникли проблемы с топливом. Администрации пришлось ввести временный запрет на заправку частных автомобилей, оставляя бензин для дорожной техники, пожарных машин и машин скорой помощи. Теперь эту проблему удалось решить.
Топливо и лекарства были отправлены из Владивостока в отрезанный паводком поселок Преображение на пароме "Босфор Восточный". На борту парома - два бензовоза с 46 тоннами топлива, продукты, медикаменты, почта. Путь до поселка, который также испытывает острый дефицит топлива, займет около 10-12 часов. Обратным рейсом паром заберет 250 жителей Лазовского района, которые лишились жилья, а также детей и больных, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края.
Специалисты восстановили энергоснабжение Лазовского района в Приморье, нарушенное тайфуном почти неделю назад. Для проведения работ пришлось прибегнуть к помощи МЧС и осмотреть линию с вертолета, чтобы найти поврежденный участок.
После этого на место высадили бригаду энергетиков с необходимым оборудованием.
С помощью военных энергетики восстановили также поврежденную сильным течением ЛЭП в Партизанском районе и возобновили электроснабжение села Хмыловка. Кроме этого специалисты подали напряжение в село Суворово в Кавалеровском районе и села Маргаритово, Моряк-Рыболов, Бровки и частично - в Щербаковку Ольгинского района.
В крае по-прежнему остается несколько участков, куда энергетики не могут добраться даже на технике высокой проходимости. Работы по восстановлению электроснабжения будут продолжаться по мере появления доступа в пострадавшие районы до полной ликвидации последствий тайфуна.
Специалисты восстановили телефонную связь с шестью населенными пунктами Приморья, в остальных связь планируется наладить к 11 сентября.
По последним данным, связь нарушена с 18 населенными пунктами, однако специалисты отмечают, что эта цифра может как увеличиться, так и уменьшиться из-за погодных условий.
Также связь с муниципалитетами устанавливают с помощью комплектов спутниковой связи. Первые 8 накануне доставили в Лазовский и Ольгинский район, еще 12 планируется доставить вертолетом. Для того, чтобы наладить устойчивую связь со всеми населенными пунктами, власти закупят еще 20 таких комплектов в ближайшее время.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев взял под личный контроль ситуацию с паводком в Приморском крае и обратился к Минобороны и губернаторам Дальнего Востока с просьбой помочь региону.
Помощь от соседей уже поступает в регион. В частности, правительство Якутии объявило о выделении Приморью 10 млн рублей. "Средства в размере 10 млн рублей будут выделены из резервного фонда республики для оказания помощи соседнему региону, который сильно пострадал от мощного тайфуна", - сказал министр экономики Якутии Алексей Стручков.
Администрация Приморского края оценила приблизительный ущерб, который паводок причинил сельскому хозяйству.
По предварительным данным, от воды пострадали только 8% посевных площадей.
"Более 90% посевных площадей находятся в нормальном состоянии. Нет сомнений по объемам производства сои и кукурузы. Несколько пострадали овощи и картофель, но вода сходит, и мы анализируем ситуацию", - сообщил вице- губернатор Приморского края Сергей Сидоренко.
По данным региональных властей, на данный момент подтоплено почти 17,5 тыс. гектаров посевов в 21 муниципальном образовании. В крае работают специальные муниципальные комиссии по анализу урона сельхозплощадям. Приморским аграриям обещана поддержка со стороны Минсельхоза РФ в виде компенсации ущерба от тайфуна.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.
По данным департамента гражданской защиты, на сегодняшний день подтопленными остаются 34 населенных пункта в 10 муниципалитетах края, подмыты 38 участков дорог общей протяженностью 58 км, повреждено 70 автомобильных мостов. От автомобильного сообщения отрезаны 44 населенных пункта, в 50 - отсутствует телефонная связь, в 34 - нет электроснабжения. Более 200 человек остаются в восьми пунктах временного пребывания.