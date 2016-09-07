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Мосгорсуд оставил экс-главу "Роснано" под домашним арестом до 11 декабря

Происшествия
7 сентября, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В отношении Леонида Меламеда возбуждено уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 11 декабря срок домашнего ареста бывшему главе "Роснано" Леониду Меламеду, обвиняемому в растрате 220 млн рублей из средств госкорпорации.

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"Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить в отношении Меламеда меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря", - огласил постановление судья.

Также суд оставил под стражей до 11 декабря бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова.

В июле прошлого года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в "Роснано" в отношении бывших руководителей корпорации - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. 3 июля прошлого года Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест. По решению суда ему разрешены ежедневные трехчасовые прогулки и звонки близким родственникам, в том числе родителям, которые живут в Сочи. Отбывает домашний арест экс-глава корпорации в доме в Серебряном Бору.

Святослав Понуров был арестован по данному уголовному делу. Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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