Мосгорсуд оставил экс-главу "Роснано" под домашним арестом до 11 декабря

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 11 декабря срок домашнего ареста бывшему главе "Роснано" Леониду Меламеду, обвиняемому в растрате 220 млн рублей из средств госкорпорации.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить в отношении Меламеда меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря", - огласил постановление судья.

Также суд оставил под стражей до 11 декабря бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова.

В июле прошлого года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в "Роснано" в отношении бывших руководителей корпорации - Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. 3 июля прошлого года Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест. По решению суда ему разрешены ежедневные трехчасовые прогулки и звонки близким родственникам, в том числе родителям, которые живут в Сочи. Отбывает домашний арест экс-глава корпорации в доме в Серебряном Бору.

Святослав Понуров был арестован по данному уголовному делу. Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.