Следствие начало проверку по факту посвящения первокурсников в кемеровском вузе

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КЕМЕРОВО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту размещенной информации в СМИ о проведении посвящения в студенты первокурсников-историков Кемеровского госуниверситета, которые в ходе одного из конкурсов оказались почти полностью раздетыми, позже их фотографии попали в сеть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
В ходе проверки, в частности, будет установлено, имели ли отношение должностные лица вуза к организации данного мероприятия, уточнили в ведомстве. Ее задача - разобраться в ситуации и принять меры, которые позволят не допустит подобных инцидентов в будущем. "По итогам проверки руководству направлено представление", - добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщал ТАСС, опубликованные снимки вызвали большой резонанс и обсуждение в соцсетях. В вузе началась служебная проверка, которая, как ожидается, может продлиться до 9 сентября. После данного случая уволены директор института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ и два его заместителя.