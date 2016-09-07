В "Ленэнерго" идут обыски по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Следственного комитета проводят обыски в офисе компании "Ленэнерго" на площади Конституции в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил помощник руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов.

"Мы подтверждаем проведение обысков в компании "Ленэнерго", - сказал он, воздержавшись от комментариев, в рамках какого расследования проводятся следственные действия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, обыски проходят в рамках расследования дела о мошенничестве. "Это старое дело по статье 159 "Мошенничество", - сказал собеседник агентства. В самой компании пока не комментируют ситуацию.

В настоящее время суд в Петербурге рассматривает уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и бывшего директора по финансам компании Дениса Слепова. Следствие считает, что с апреля 2013 года по январь 2015 года они разместили 13 млрд рублей "Ленэнерго" на счетах в банке "Таврический", который подвергся санации. Топ-менеджеров обвиняют по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

"Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Она обслуживает территорию Петербурга и Ленобласти, где проживают 6,5 млн человек.