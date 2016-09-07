СМИ: в Египте поезд сошел с рельсов, пострадали 10 человек

КАИР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Железнодорожный состав сошел сегодня с рельсов к югу от Каира, в результате 10 человек пострадали. Об этом сообщило издание "Аль-Ватан".

По поступающей информации, поезд следовал из Асуана в Каир. ЧП произошло в районе населенного пункта Эль-Айят на подъезде к столице. В результате инцидента первые три вагона опрокинулись. В настоящее время железнодорожное сообщение с Верхним Египтом приостановлено до ликвидации последствий происшествия.

Согласно предварительным данным, причиной аварии стала ошибка стрелочника.