На востоке Москвы в ДТП с маршрутным такси пострадали три человека

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Три человека получили травмы в аварии с участием маршрутного такси на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня около 10:00 мск на пересечении Косинского шоссе с Косинской улицей произошло столкновение автомашин Ford Kuga и Peugeot Boxer (маршрутное такси). В результате аварии легковушка опрокинулась на бок, в ней пострадали три человека", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают инспекторы ДПС, причина столкновения устанавливается.