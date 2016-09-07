Девять китайских экскурсоводов-нелегалов задержаны в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Девять граждан Китая, незаконно проводивших экскурсии по историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга, задержаны полицейскими в ходе рейда, организованного по инициативе комитета по развитию туризма города. Как сообщили ТАСС в комитете, гиды-нелегалы, распространявшие недостоверные сведения о городе и стране, работали на территории Петропавловской крепости.

"Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга с представителями недавно созданной рабочей группы и Управления по вопросам миграции ГУ МВД провел внеплановую проверку гидов-переводчиков в Петропавловской крепости, - рассказали в пресс-службе комитета. - По результатам проверки задержаны девять граждан, осуществляющих нелегальную деятельность в качестве гидов-переводчиков".

"Нелегальные гиды искажают историю нашего города, неправильно трактуют те или иные события, а зачастую попросту их не знают и выдумывают разные небылицы. Это негативно отражается на имидже Санкт-Петербурга. С нелегалами необходимо бороться, и причем очень активно", - сказал журналистам Сергей Кондратьев, заместитель директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга, в комплекс которого входит Петропавловская крепость.

Нелегальные гиды

Летом 2016 года представители музеев и туристической индустрии города заявили о том, что группы китайских туристов в Санкт-Петербурге нередко обслуживают непрофессиональные гиды из числа граждан КНР, которые в ходе экскурсий предоставляют искаженные сведения об истории и культуре России. По данным комитета, граждане Китая осуществляют экскурсионную деятельность на незаконной основе. Помощь в пресечении деятельности нелегалов окажет городу Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге. В комитете отмечают, что Петербург стал первым городом в России, где начата работа по реализации программы повышения качества услуг и создания безопасной и благоприятной среды для пребывания туристов в городе.

Рабочая группа уже разработала детальный механизм по выявлению и пресечению правонарушений. Запланирован также постоянный мониторинг ситуации.

Китайский турпоток растет быстрее всех

По итогам первой половины 2016 года Китай стал лидером среди стран, жители которых активнее всего посещают Санкт-Петербург. По данным комитета, турпоток из КНР в первом полугодии вырос на 72% и составил 133 тысячи человек. Город активно развивает программы по привлечению китайских туристов. В их числе - разработка уличных указателей на китайском языке, которые вскоре должны появиться на главных улицах Санкт-Петербурга.

Городские власти ожидают, что по итогам 2016 года в городе будет улучшен прошлогодний рекорд по числу российских и зарубежных туристов - около 6,5 млн человек, и число гостей города достигнет 7 млн человек. 4 сентября Санкт-Петербург был удостоен престижной международной премии World Travel Awards как лучшее туристическое направление Европы.