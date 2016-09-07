Удар молнии оставил НАО без интернета на девять часов

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АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Доступ к услугам связи в Ненецком автономном округе (НАО), нарушенный во вторник ударом молнии, полностью восстановлен, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации НАО.
"Накануне удар молнии лишил жителей Нарьян-Мара и населенных пунктов округа сотовой связи и интернета", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что, 6 сентября, в 15:01 мск молния попала в оптоволоконный кабель в двух километрах от станции компании "Ростелеком" в Нарьян-Маре.
"Из-за аварии из строя вышла вся система интернет-сообщения столицы округа. Полностью ее восстановили только сегодня в 00:20", - отметили в пресс-службе.
Как пояснили в Управлении информатизации и связи администрации округа, компания уложилась в регламент по устранению аварий. На эти цели оператору сети дается 10 часов. Вместе с интернетом не работала и мобильная связь. Это обусловлено тем, что большинство сотовых операторов на территории НАО также пользуются оптоволоконными каналами связи.