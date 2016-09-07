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Вылет около 10 рейсов задержали в Пулкове из-за сообщения о минировании

Происшествия
7 сентября, 13:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, сентября. /ТАСС
На прилет аэропорт продолжал принимать все рейсы, но пассажиры были вынуждены ожидать высадки в самолетах
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Отправление около 10 рейсов из петербургского аэропорта Пулково было задержано утром из-за ложного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

"Не более 10 рейсов на вылет было задержано из-за проверочных мероприятий", - сказал собеседник агентства. На прилет аэропорт продолжал принимать все рейсы, но пассажиры были вынуждены ожидать высадки в самолетах.

Ранее ТАСС сообщал, что аэропорт Пулково эвакуировали из-за звонка о минировании, который поступил около 07:00 мск. В 08:50 мск мероприятия были завершены.

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