Два украинца пытались незаконно пересечь границу в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Российские пограничники задержали двух украинцев, один из которых пытался незаконно выехать, а второй попасть в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
"В минувшие выходные сотрудниками Пограничного управления задержаны два нарушителя государственной границы, пытавшиеся прорваться в обход автомобильных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.
В частности, по информации пресс-службы, первый случай произошел 3 сентября, в районе автомобильного пункта пропуска "Армянск", где пограничный наряд задержал 30-летнего гражданина Украины, жителя Киева, который предпринял попытку незаконно проникнуть на территорию полуострова. Оказалось, что киевлянин на российском пункте пропуска не смог оформить груз из-за отсутствия таможенных документов и вернулся на территорию Украины.
"Однако мужчина не отказался от намерений во что бы то ни стало попасть в Крым, поэтому в дальнейшем в нарушении законного порядка пересечения границы он намеренно направился в обход пункта пропуска вглубь российской территории, где и был задержан пограничниками", - сообщили в пресс-службе.
Второй случай произошел 4 сентября на границу в районе пункта пропуска "Джанкой", где 37-летний гражданин Украины также попытался незаконно перебраться из России на территорию сопредельного государства.
"С использованием технических средств охраны и служебной собаки нарушителя обнаружили недалеко от пункта пропуска "Джанкой", - сообщает пресс-служба. Задержанный пояснил, что он является гражданином Украины, а на необдуманный шаг он пошел из-за потерянных ранее документов, удостоверяющих личность. Обоих нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы.