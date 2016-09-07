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Актер Николаев выплатил штраф в 150 тыс. рублей за нападение на полицейского

Происшествия
7 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Инцидент произошел в феврале при попытке проверить документы у актера, когда он находился за рулем машины
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Актер Валерий Николаев, осужденный за нападение на полицейского, полностью выплатил штраф в 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"Николаев полностью оплатил штраф в размере 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

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Николаев обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Наказание по этому обвинению предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей либо арест на срок до 6 месяцев, а также лишение свободы на срок до 5 лет.

По версии следствия, вечером 25 февраля этого года актер, находясь за рулем автомобиля около Никитского бульвара, ответил отказом на законное требование сотрудников полиции предъявить документы. Затем, желая скрыться, он совершил наезд на инспектора ДПС, причинив ему телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин. Николаев на время следствия находился под подпиской о невыезде.

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