Путин поручил Пучкову как можно быстрее подсчитать объем ущерба в результате ЧС в Приморье

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно быстрее подсчитать объем ущерба в результате ЧС в Приморье. На совещании с правительством о состоянии дел в регионе главе государства доложил руководитель МЧС РФ Владимир Пучков.

Он, в частности, отметил, что окончательно оценить ущерб можно будет только после третьего удара стихии и ухода воды.

"Хорошо, - ответил Путин. - Вы понимаете, насколько это важно, не затягивайте. Как только будет возможность, сразу сделайте это как можно быстрее".

Более 40 населенных пунктов оказались подтоплены и 43 отрезаны от мира в результате ЧС в Приморье. Об этом доложил глава МЧС РФ. "Подтоплено более 40 населенных пунктов, 4,5 тыс. домов с населением 14 тыс. человек. Отрезаны от мира 43 населенных пункта, неустойчиво работает связь с 18 населенными пунктами. 10,5 тыс. га сельхозугодий попали под удар стихии, 70 мостов, более 200 км дорог", - сказал министр. Галерея 8 фото Галерея В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня Он отметил, что режим ЧС в крае продолжает действовать, там работает свыше 19 тыс. сотрудников МЧС, создан также резерв в 1,8 тыс. человек. По словам Пучкова, ситуация остается напряженно. Основные восстановительные работы после ЧС планируется завершить к сентябрю 2017 года.

"Все дороги и коммуникации мы в настоящее время восстанавливаем по временной схеме, также как и линии связи. Планируем подготовить проекты и завершить основные работы к сентябрю 2017 года", - сказал министр, пообещав сделать всю инфраструктуру "лучше, чем было". Он напомнил, что на восстановление дорог и другой инфраструктуры уже зарезервированы 1,7 млрд рублей.

Паводок в Приморье Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков. По данным департамента гражданской защиты, на сегодняшний день подтопленными остаются 34 населенных пункта в 10 муниципалитетах края, подмыты 38 участков дорог общей протяженностью 58 км, повреждено 70 автомобильных мостов. От автомобильного сообщения отрезаны 44 населенных пункта, в 50 - отсутствует телефонная связь, в 34 - нет электроснабжения. Более 200 человек остаются в восьми пунктах временного пребывания.