В метро Москвы полиция предотвратила попытку самоубийства

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УВД на Московском метрополитене предотвратили попытку самоубийства, которое намеревался совершить задержанный полицейскими пьяный мужчина. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
По его словам, в среду в 11:30 в вестибюле станции метро "Автозаводская" сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Подмосковья, который в состоянии алкогольного опьянения с банкой пива в руках пытался пройти через турникеты метро. Доставленный в комнату полиции мужчина предпринял попытку покончить с собой.
"Сотрудники полиции вызвали скорую, врачи которой доставили молодого человека в медучреждение", - сказал Мышляев.
По предварительному заключению медиков, у молодого человека произошел предсуицидальный приступ.