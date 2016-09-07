В метро Москвы полиция предотвратила попытку самоубийства

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УВД на Московском метрополитене предотвратили попытку самоубийства, которое намеревался совершить задержанный полицейскими пьяный мужчина. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, в среду в 11:30 в вестибюле станции метро "Автозаводская" сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Подмосковья, который в состоянии алкогольного опьянения с банкой пива в руках пытался пройти через турникеты метро. Доставленный в комнату полиции мужчина предпринял попытку покончить с собой.

"Сотрудники полиции вызвали скорую, врачи которой доставили молодого человека в медучреждение", - сказал Мышляев.

По предварительному заключению медиков, у молодого человека произошел предсуицидальный приступ.