Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, подозреваемый по делу о взятке в размере более 800 млн рублей бывшему руководству Коми, объявлен в федеральный розыск.

Об этом сообщила судья в ходе заседания по ходатайству о заключении под стражу совладельца "Реновы".

5 сентября Слободин подал в отставку с поста гендиректора. Новым гендиректором компании назначен бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.

Сам экс-глава "Вымпелкома" заявил, что планирует к концу текущей недели вернуться в Россию из плановой командировки и дать показания Следственному комитету по делу о взятках в республике Коми. "Мы действительно вели бизнес в Коми, будем выяснять, в чем нас обвиняют. Отвечу на все вопросы", - заявил Слободин.

Дело о взятке

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "Комплексные энергетические компании" ("КЭС") и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс- главы Коми Вячеслава Гайзера) деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

В рамках этого дела в понедельник были задержаны глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик. Как сообщили в Следственном комитете, еще одним фигурантом дела является Слободин, в прошлом также руководивший компанией ЗАО "КЭС".

О Михаиле Слободине

Слободин начал работать в "Вымпелкоме" в 2013 году. До прихода в компанию работал исполнительным вице-президентом по газу и энергоснабжению ТНК-ВР, с 2002 по 2010 год руководил КЭС-Холдингом (структура "Реновы", владеющая контрольными пакетами акций четырех ТГК, а также газораспределительной компании "Газэкс" и "Российские коммунальные системы").

Дело Гайзера

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября 2015 года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов.

Все фигуранты обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.