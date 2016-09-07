Совладелец ГК "Ренова" Евгений Ольховик арестован на два месяца

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сыктывкарский городской суд санкционировал арест совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика, подозреваемого вместе с бывшим гендиректором ПАО "Т Плюс" Борисом Вайнзихером в передаче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Арестован на 2 месяца, до 5 ноября", - сказал судья Александр Шад.

Защита ходатайствовала об иной мере пресечения в виде домашнего ареста или залога в 280 млн рублей. По словам судьи, следствие настаивало на аресте, поскольку подозреваемый оказывал противодействие. Как пояснил Шадлов, во время обысков в офисе компании "Ренова" следственным органам оказывалось противодействие, в частности, было отказано в доступе к серверу компании "Т Плюс", в ходе обысков были обнаружены многочисленные документы, служащие доказательствами по делу. Суд признал задержание законным и обоснованным.

Бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, фигурантами громкого уголовного дела на данный момент являются Борис Вайнзихер, Евгений Ольховик и находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин. Как полагают следователи, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, который в конце сентября прошлого года указом президента РФ был отстранен от должности - прим. ТАСС) в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 800 млн рублей за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.