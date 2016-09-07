Израиль экстрадировал обвиняемого в педофилии священника Грозовского

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, экстрадирован из Израиля в Россию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Израиля экстрадируют в Россию гражданина РФ Глеба Грозовского в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола", - сказал он.

Куренной напомнил, что органами следствия священник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Уголовное дело в отношении Грозовского находится в производстве управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Грозовского из Израиля доставят в Москву, а затем в Санкт-Петербург, где с ним будут проводиться следственные действия, сообщил в свою очередь представитель СК Владимир Маркин.

Случаи экстрадиции из Израиля в Россию: досье

Дело Грозовского

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Аналогичные действия были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он являлся настоятелем храма Святого мученика Иоанна Воина.

Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года в связи с установлением его местонахождения на территории Израиля Генеральная прокуратура направила запрос о выдаче Грозовского, который был удовлетворен в сентябре 2016 года.

Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. Досье