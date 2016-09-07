Второй российский турист скончался в Норвегии после несчастного случая на море

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ОСЛО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Второй гражданин РФ скончался в университетской больнице города Тромсе после того, как прогулочная лодка, арендованная российскими туристами, перевернулась во вторник у норвежского острова Нур-Квалёйа (губерния Тромс, Северная Норвегия). Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы медицинского учреждения Пер- Кристиан Юхансен.
"Смерть одного из пострадавших наступила еще во вторник, второй скончался сегодня. Оба они россияне. Причины смерти прессе мы не сообщаем", - сказал собеседник агентства.
Еще трое человек, находившихся в лодке - двое россиян и гражданин Литвы - серьезно не пострадали и были доставлены в гостиницу. 7 сентября полиция намерена опросить их, чтобы установить подробности произошедшего. Согласно предварительным данным, туристы арендовали лодку в популярном среди отдыхающих на севере королевства рыбацком поселке Торсвог и отправились ловить рыбу, однако из-за сильного волнения на море плавсредство перевернулось.
После того, как в Норвежский координационный спасательный центр поступила информация о ЧП, на помощь были отправлены спасательный и медицинский вертолеты, поисковое судно, а также самолет морской разведки ВВС Норвегии Orion. К поискам подключились несколько гражданских судов. Как сообщает Норвежская вещательная корпорация, трое человек были обнаружены рядом с лодкой через час и двадцать минут после поступления сигнала. Поиски оставшихся двоих затянулись еще на полтора часа. После обнаружения они были доставлены вертолетом в больницу.