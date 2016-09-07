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Обыски в "Ленэнерго" связаны с делом о хищении 380 млн при прокладке кабеля в Кронштадт

Происшествия
7 сентября, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По данным источника, руководство компании пыталось помешать следствию
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Обыски в компании "Ленэнерго" связаны с начатым в октябре 2015 года расследованием уголовного дела о мошенничестве на 380 млн рублей при исполнении контракта на прокладку кабеля по дну Финского залива между Петербургом и Кронштадтом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Дело о мошенничестве расследует ГСУ СК по Петербургу. В августе 2016 года было возбуждено еще одно уголовное дело по части 2 статьи 294 УК РФ "Воспрепятствование производству предварительного расследования", поскольку выяснилось, что руководство компании пыталось помешать следствию", - сказал собеседник агентства.

По данным петербургских СМИ, обыски прошли не только офисе компании на площади Конституции, но и квартире и загородном доме заместителя директора "Ленэнерго" по безопасности Александра Никонова. В Главном следственном управлении СК по Петербургу отказались от каких-либо комментариев.

В октябре 2015 года сотрудники СК и полиции провели обыски и выемки документов по 15 адресам в помещениях "Ленэнерго" и филиале "Санкт-Петербургские высоковольтные сети". В рамках трехстороннего соглашения между правительством Санкт-Петербурга, ОАО "Российские сети" и "Ленэнерго" была предусмотрена прокладка нескольких кабельных линий для повышения надежности электроснабжения Кронштадта. В июне 2014 года заключены договоры подряда со строительно-монтажной коммерческой организацией.

Как сообщила ране официальный представитель МВД России Елена Алексеева, по имеющимся документально подтвержденным сведениям, работы по прокладке подводной части кабельных линий фактически не исполнены, однако полностью оплачены бывшим руководством сетевой компании в виде аванса. В результате противоправных действий подрядчика государству причинен ущерб на сумму более 380 млн рублей. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Она обслуживает территорию Петербурга и Ленобласти, где проживают 6,5 млн человек.

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