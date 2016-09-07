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Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон

Происшествия
7 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
"Пошла вон и не подходи ко мне", - крикнул сотруднице СМИ сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров
Материал из 1 страницы
Руслан Шамсуаров

Руслан Шамсуаров

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о гонках на Gelandewagen, сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров накричал в суде на журналистку, представляющую одно из российских СМИ. Как передает корреспондент ТАСС, девушка попыталась взять у него интервью перед началом заседания, но обвиняемый ее оттолкнул.

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"Пошла вон и не подходи ко мне", - крикнул Шамсуаров на лестничной площадке в здании суда.

Отобранный телефон Шамсуаров оставил на лестнице. Журналистка не стала вступать в перепалку с обвиняемым.

В настоящее время судебный процесс уже начался.

В чем обвиняют подсудимых

Сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, а также нигде не работающие и не учащиеся 22-летний Абдувахоб Маджидов и 25-летний Виктор Усков обвиняются по ч. 1 ст. 318 ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), ст. 319 ("Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей") и ч. 2 ст. 35 УК РФ ("Преступление, совершенное в составе группы по предварительному сговору").

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По данным следствия, утром 22 мая обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс. Уголовное дело в отношении еще одного соучастника выделено в отдельное производство.

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