Сумма иска ФСИН к Реймеру и другим фигурантам дела о хищении выросла до 3,4 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сумма гражданского иска Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая является потерпевшей стороной по делу экс-главы ведомства Александра Реймера, обвиняемого в мошенничестве при закупке электронных браслетов, увеличилась на 720 млн рублей из-за процентов за пользование денежными средствами. Об этом представитель ФСИН заявил в Замоскворецком суде Москвы, где сегодня допрашиваются свидетели по делу.

"В своем гражданском иске мы просим солидарно взыскать с обвиняемых Реймера, Криволапова, Определенова и Мартынова сумму ущерба ведомству в размере более 2,7 млрд рублей, а также процент в размере более 720 млн рублей за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма ущерба составляет более 3,4 млрд рублей", - сказал представитель ФСИН Михаил Зайцев.

На скамье подсудимых, кроме Реймера, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" Виктор Определенов. Все трое свою вину отрицают.

По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 по 2012 год похитили более 2,7 млрд рублей, выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц - так называемых электронных браслетов.

30 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС), к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, признав виновным в мошенничестве.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.