Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствия

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки в €400 тыс., на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ему меры пресечения, поклялся на Евангелии по видео-конференц-связи, что не будет скрываться от следствия, находясь вне СИЗО.

"Я как человек верующий принес с собой Евангелие, и клянусь на нем, что не собираюсь скрываться и препятствовать следствию. Я клянусь на святом Евангелии", - сказал Белых.

Он также добавил, что у него плохое самочувствие, и он чувствует приближающийся гипертонический криз.

В свою очередь адвокат экс-губернатора отметил, что его подзащитный почти ежедневно обращается в СИЗО к врачам из- за давление и диабета.

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. 25 июня он был арестован Басманным судом.

Свою вину экс-губернатор не признает и категорически отрицает факт взятки. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.