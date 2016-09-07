Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствия

Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствияПроисшествия 7 сентября, 15:49
Владимир Маркин представил свою первую книгу на книжной выставке в МосквеОбщество 7 сентября, 15:43
Турпоток на курорте Сочи превысил статистику за четверть векаОбщество 7 сентября, 15:42
МИД РФ: продвижение турецких войск вглубь территории Сирии нелегитимноПолитика 7 сентября, 15:36
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студентыОбщество 7 сентября, 15:27
Путин разрешил Росгвардии пользоваться спецсигналами на своих автомобиляхПолитика 7 сентября, 15:27
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефонПроисшествия 7 сентября, 15:25
Платини выступит с речью на выборах нового президента УЕФАСпорт 7 сентября, 15:24
Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. ДосьеБиографии и справки 7 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки в €400 тыс., на заседании в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление ему меры пресечения, поклялся на Евангелии по видео-конференц-связи, что не будет скрываться от следствия, находясь вне СИЗО.
"Я как человек верующий принес с собой Евангелие, и клянусь на нем, что не собираюсь скрываться и препятствовать следствию. Я клянусь на святом Евангелии", - сказал Белых.
Он также добавил, что у него плохое самочувствие, и он чувствует приближающийся гипертонический криз.
В свою очередь адвокат экс-губернатора отметил, что его подзащитный почти ежедневно обращается в СИЗО к врачам из- за давление и диабета.
Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. 25 июня он был арестован Басманным судом.
Свою вину экс-губернатор не признает и категорически отрицает факт взятки. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.