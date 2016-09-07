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Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек

Происшествия
7 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
На месте ЧП работают спасатели, площадь завалов составляет 100 кв. м
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© Никита Рязанов/ТАСС
© Никита Рязанов/ТАСС
© Никита Рязанов/ТАСС
© Никита Рязанов/ТАСС
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© Никита Рязанов/ТАСС
© Никита Рязанов/ТАСС
© Никита Рязанов/ТАСС
© Никита Рязанов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Площадь обрушения части стены нежилого пятиэтажного дома на юго-востоке Москве составляет 100 кв. м, под завалами может находиться один человек. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Под обрушением кирпичной стены находятся четыре автомобиля и, возможно, человек. На место ЧП прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов, площадь которых составляет 100 кв. м. Также вызваны кинологи МЧС со служебными собаками", - сказал собеседник агентства.

Часть стены обрушилась в среду в нежилом пятиэтажном доме на Волгоградском проспекте.

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