Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек

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Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки 6 сентября, 13:00

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Площадь обрушения части стены нежилого пятиэтажного дома на юго-востоке Москве составляет 100 кв. м, под завалами может находиться один человек. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Под обрушением кирпичной стены находятся четыре автомобиля и, возможно, человек. На место ЧП прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов, площадь которых составляет 100 кв. м. Также вызваны кинологи МЧС со служебными собаками", - сказал собеседник агентства.

Часть стены обрушилась в среду в нежилом пятиэтажном доме на Волгоградском проспекте.