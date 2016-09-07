В Черногории арестован Сергей "Паук" Троицкий

БЕЛГРАД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Мария Федорова/. Посольство России в Черногории получило устное оповещение об аресте лидера российской рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, известного как "Паук". Это подтвердила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-атташе посольства Елизавета Борисова.

При этом, сообщила она, российская дипмиссия пока не получила официальной ноты из черногорского МИД, как полагается в подобных случаях. "Мы были оповещены полицией Черногории в устном порядке. Мы ждем ноту из МИД Черногории, извещающую нас о произошедшем", - сказала она.

Троицкий был арестован по подозрению в поджоге дома, принадлежащего также гражданину России Е. К. (фамилия и имя не разглашаются), в черногорском курортном городе Сутоморе. Согласно черногорскому законодательству, ему может грозить до 5 лет тюремного заключения. По информации полиции города Бар, инцидент произошел 3 сентября.

"В ходе проведенного расследования на месте было установлено, что пожар начался на первом этаже здания. От воздействия огня выгорела спальня, ущерб нанесен коридору и дверям четырех других комнатах", - говорится в сообщении полиции.

Предпринятые стражами порядка усилия по расследованию обстоятельств дела "быстро привели к подозрению, что пожар был устроен С. Т. (Сергеем Троицким), который до этого жил в доме Е. К. в качестве арендатора жилья", - сообщила полиция, информируя, что Троицкий "был задержан в тот же день, 3 сентября, около 21:00 часов, при попытке покинуть территорию нашей страны на поезде".

По словам Борисовой, "посольство России в Черногории следит за развитием событий". "Посольство оказывает помощь любому гражданину РФ, находящемуся в тяжелой ситуации, независимо от статуса и регалий. Мы следим за тем, чтобы соблюдались их права", - подчеркнула пресс-аташе.