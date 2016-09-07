Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил экс-губернатора Кировской области Белых в СИЗО

Происшествия
7 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Никита Белых обвиняется в получении взятки в €400 тыс.
Материал из 1 страницы
Никита Белых

Никита Белых

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки в €400 тыс, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также
Никита Белых
Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствия

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В жалобе защита и сам Белых просили суд отменить решение о продлении ему срока содержания под стражей и освободить его из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения - домашний арест или залог. Экс-губернатор участвовал в заседании по видео-конференц-связи.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следователя продлил Белых срок содержания под стражей до 24 декабря.

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. 25 июня Белых был арестован. Свою вину экс-губернатор не признает и категорически отрицает факт взятки. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

Смотрите также

Экс-губернатору Белых стало плохо во время судебного заседания
Обвинение заявляет, что Белых пытается препятствовать производству по своему делу
Экс-губернатор Кировской области Белых останется под арестом до 24 декабря

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Дело Никиты Белых Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Персоны
Белых, Никита Юрьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама