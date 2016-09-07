Мосгорсуд оставил экс-губернатора Кировской области Белых в СИЗО

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки в €400 тыс, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.
В жалобе защита и сам Белых просили суд отменить решение о продлении ему срока содержания под стражей и освободить его из СИЗО, избрав более мягкую меру пресечения - домашний арест или залог. Экс-губернатор участвовал в заседании по видео-конференц-связи.
Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следователя продлил Белых срок содержания под стражей до 24 декабря.
Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. 25 июня Белых был арестован. Свою вину экс-губернатор не признает и категорически отрицает факт взятки. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.