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В Казахстане упал вертолет с нефтяниками

Происшествия
7 сентября, 16:32 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 7, сентября. /ТАСС
Жертв нет, причины и обстоятельства происшествия уточняются
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АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 с работниками филиала казахстанской компании "Казтрансойл" (национального оператора Казахстана по трубопроводному транспорту) упал в Казахстане. Как сообщила служба по связям с общественностью и внутренним коммуникациям "Казтрансойл", в результате инцидента никто не погиб.

"Сегодня, 7 сентября, в Кызылординской области в 15:40 по времени Астаны (12:40 мск) вертолет авиакомпании "Евро-Азия Эйр" Ми-8, на борту которого находились работники Жезказганского нефтепроводного управления Восточного филиала АО "Казтрансойл", совершил падение при взлете. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются, отметили в компании.

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