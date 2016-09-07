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Во Внукове по подозрению в краже сумки задержан хоккеист Михаил Бутурлин

Происшествия
7 сентября, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По факту кражи полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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В аэропорту "Внуково"

В аэропорту "Внуково"

© Зураб Джавахадзе/ТАСС/Архив

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Известный советский хоккеист, судья и хоккейный администратор 60-летний Михаил Бутурлин, подозревается в краже сумки в аэропорту Внуково. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Как рассказал источник, 4 сентября в аэропорту Внуково при прохождении досмотра у одного из пассажиров пропала сумка, в которой находились крупная сумма денег и документы. "В ходе проверки записей камер видео наблюдения полиция установила и задержала подозреваемого в этой краже. Им оказался известный в прошлом хоккейный нападающий Михаил Бутурлин. Похищенное у него было изъято", - сказал собеседник агентства.

По его данным, мужчину доставили в отдел полиции, где он отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ. По факту кражи полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО факт задержания подозреваемого в краже ручной клади (сумки) в аэропорту Внуково подтвердили, не уточнив других подробностей.

Михаил Бутурлин, воспитанник московского "Локомотива", в 1980-е годы выступал за ярославское "Торпедо". В 1982 году в составе сборной РСФСР участвовал в турнире в Японии, где был признан лучшим нападающим соревнований. После завершения карьеры до 2005 года на протяжении 18 лет был хоккейным арбитром. Судья всероссийской и международной категории, обладатель приза "Золотой свисток" 2002, 2003.

В 2005-2006 годах возглавлял инспекторский комитет в Федерации хоккея России. В 2006-2009 годах работал менеджером в подмосковном ХК МВД, выступавшем в Суперлиге. С 23 декабря 2009 года начальник московской команды "Спартак", выступающей в КХЛ.

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