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Служба по тарифам Республики Коми проверит тарифы "Т Плюс"

Происшествия
7 сентября, 17:35 UTC+3
Результаты проверок будут учитываться службой при установлении соответствующих тарифов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Служба по тарифам Республики Коми проверит тарифы ПАО "Т Плюс" в связи с информацией о проведении в отношении руководства группы компаний следственных действий, говорится в сообщении ведомства.

"Проведение службой Республики Коми по тарифам проверок деятельности всех действующих на территории Республики Коми организаций, входящих в структуру ПАО "Т Плюс", запланировано в 2016-2017 годах. Результаты данных проверок будут учитываться службой при установлении соответствующих тарифов", - отмечается в сообщении.

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