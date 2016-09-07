Служба по тарифам Республики Коми проверит тарифы "Т Плюс"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Служба по тарифам Республики Коми проверит тарифы ПАО "Т Плюс" в связи с информацией о проведении в отношении руководства группы компаний следственных действий, говорится в сообщении ведомства.

"Проведение службой Республики Коми по тарифам проверок деятельности всех действующих на территории Республики Коми организаций, входящих в структуру ПАО "Т Плюс", запланировано в 2016-2017 годах. Результаты данных проверок будут учитываться службой при установлении соответствующих тарифов", - отмечается в сообщении.