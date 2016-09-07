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Участник "Джебхат ан-Нусры" приговорен к восьми годам колонии

Происшествия
7 сентября, 18:20 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Магомед Магомедов проходил обучение стрелковой и физической подготовке в лагере боевиков за рубежом, а потом участвовал в боевых действиях на стороне террористической организации
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии участника террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России - прим. ТАСС) Магомеда Магомедова. Об этом корр. ТАСС сообщила сотрудник пресс-службы суда Эмилия Хмара.

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"Суд признал Магомедова виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и приговорил к восьми годам колонии строгого режима", - сказала Хмара.

Суд установил, что Магомедов с сентября по ноябрь 2015 года принимал участие в деятельности "Джебхат ан-Нусра". Он проходил обучение стрелковой и физической подготовке в лагере боевиков за рубежом, а потом участвовал в боевых действиях на стороне террористической организации.

Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), была создана в 2011 году на территории Сирии. Своими основными целями назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. Боевики группировки нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и сторонников режима. Кроме этого, группировка не раз заявляла о своих намерениях "очистить Сирию от алавитов и христиан".

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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