Участник "Джебхат ан-Нусры" приговорен к восьми годам колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии участника террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России - прим. ТАСС) Магомеда Магомедова. Об этом корр. ТАСС сообщила сотрудник пресс-службы суда Эмилия Хмара.
"Суд признал Магомедова виновным по всем инкриминируемым ему преступлениям и приговорил к восьми годам колонии строгого режима", - сказала Хмара.
Суд установил, что Магомедов с сентября по ноябрь 2015 года принимал участие в деятельности "Джебхат ан-Нусра". Он проходил обучение стрелковой и физической подготовке в лагере боевиков за рубежом, а потом участвовал в боевых действиях на стороне террористической организации.
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), была создана в 2011 году на территории Сирии. Своими основными целями назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. Боевики группировки нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и сторонников режима. Кроме этого, группировка не раз заявляла о своих намерениях "очистить Сирию от алавитов и христиан".
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).