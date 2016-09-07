СК проводит обыски в Москве и Петербурге по делу о неуплате налогов на 788 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции, СК и ФСБ проводят 19 обысков в Петербурге, Московской и Ленинградской областях по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 788 млн рублей. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по Петербургу.

"В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях следователями совестно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится 19 обысков, в ходе которых изымаются документы и предметы, имеющие значение для следствия", - сообщили в ГСУ.

Обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

"Из материалов уголовного дела следует, что в 2012-2013 годах коммерческая структура, основным видом деятельности которой является оптово-розничная торговля мототранспортными средствами, уклонилась от уплаты налога в бюджет РФ на добавленную стоимость на общую сумму 788 млн руб", - добавили в ведомстве.

В ГСУ не называют компанию, где проводятся следственные действия, однако по данным петербургских СМИ, это холдинг "Росан" - крупнейший в РФ дистрибьютор компании Bombardier.