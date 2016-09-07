Полиция пресекла попытку самовольного демонтажа доски Маннергейму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли попытку самовольного демонтажа активистами доски финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Активисты во главе с руководителем движения "Народный собор" Николаем Артюхом принесли к зданию, где установлена доска, стремянку, генератор и инструмент "болгарку". До того, как они завели генератор и включили инструмент, сотрудники полиции не вмешивались в происходящее. Но после запуска оборудования правоохранители поинтересовались, что именно участники акции пытаются сделать, и получили ответ: "демонтировать".

После разговора с полицейскими активисты свернули инструменты, пообещав "вернуться завтра".

На прошлой неделе источник в органах власти Петербурга сообщил ТАСС, что администрация Центрального района передала в городской комитет по культуре документы, согласно которым доска Маннергейму установлена незаконно. Он уточнял, что по закону срок исполнения (демонтажа) истекает 8 сентября. Затем был обнаружен ряд дополнительных правовых коллизий, после которых срок исполнения перестали называть. По данным на сегодня Музей городской скульптуры, который должен заниматься демонтажем, не получал соответствующих документов.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт- Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что в Смольнинский суд подан административный иск от физического лица Кузнецова П. А. к правительству города. Он оспаривает действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж. Заседание суда назначено на 14 сентября.

История доски с неизвестным владельцем

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища.

Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмывали.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга пояснили, что та часть комплекса зданий бывших Кавалергардских казарм на Захарьевской улице, где установлена доска, не является историческим зданием и охраняемым памятником архитектуры.

Петербург и Маннергейм

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990 годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции.

Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.