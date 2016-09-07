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Экс-гендиректор "Т Плюс" арестован на два месяца по делу о взятках

Происшествия
7 сентября, 19:03 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
Следствие считает, что Борис Вайнзихер и другие фигуранты дела передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию
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Борис Вайнзихер

Борис Вайнзихер

© Артем Коротаев/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, подозреваемого вместе с совладельцем группы компаний "Ренова" Евгением Ольховиком в передаче более 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Вайнзихер арестован на два месяца до 6 ноября", - заявил судья Александр Шадлов, оглашая решение суда.

Защита намерена обжаловать решение суда об аресте Вайнзихера, сообщил агентству адвокат Андрей Тряпочкин.

"Мы получим и изучим решение суда и обязательно обжалуем его", - сказал защитник.

Истоки скандала

Ранее вокруг "Т Плюс" разразился крупный коррупционный скандал, фигурантами которого стали бывший гендиректор "Т Плюс" (входит в группу "Ренова") Борис Вайнзихер, совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, который ранее руководил ЗАО "Комплексные энергетические системы", КЭС.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за поддержание в республике высоких тарифов на тепло- и электроэнергию. Общая сумма взяток составляет 800 млн рублей. Следствие напрямую связало топ-менеджеров с делом арестованного в прошлом году экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, который возглавлял республику с 2010 года.

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Следственные органы СК РФ по Коми уже возбудили уголовное дело в отношении фигурантов по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл и энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт.ч электроэнергии. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

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