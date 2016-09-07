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Суд арестовал замначальника ОМВД по району Лефортово в Москве

Происшествия
7 сентября, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Анзора Шулая обвиняют в злоупотреблении полномочиями
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы санкционировал арест замначальника ОМВД Лефортова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Анзора Шулая по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября", - сказала представитель суда.

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Ранее представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что в отношении заместителя начальника отдела МВД по району Лефортово - начальника следственного отделения Анзора Шулая расследуется уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, Шулая в период с августа 2015 года по май 2016 года, используя свое должностное положение, из корыстной заинтересованности присвоил ранее изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу около 7 млн руб. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вступил во внеслужебные отношения с потерпевшим по аналогичному уголовному делу и убедил его за денежное вознаграждение дать в рамках расследования указанного дела заведомо ложные показания. В своих показаниях мужчина должен был сообщить о том, что в ходе совершенной в отношении него кражи у него похитили не 400 тыс. руб., а 10 млн, а также сфальсифицировать расписку, подтверждающую факт принадлежности ему данной суммы.

Потерпевший не согласился и обратился в правоохранительные органы.

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