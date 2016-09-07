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Священника Грозовского, обвиняемого в педофилии, доставили в Москву

Происшествия
7 сентября, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Как сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин, экстрадированного из Израиля россиянина затем доставят в Санкт-Петербург
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Глеб Грозовский

Глеб Грозовский

© Пресс-служба ФК "Зенит"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, доставили в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый ситуацией.

"Самолет, на борту которого находится Грозовский, прибыл в столичный аэропорт Шереметьево. Его доставили в сопровождении сотрудников ФСИН и Генпрокуратуры РФ", - сказал источник.

Ранее официальный представитель РФ Владимир Маркин сообщил, что из Москвы Грозовского в ближайшее время доставят в Санкт-Петербург, где с ним будут проводиться следственные действия.

Как пояснил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, компетентные органы Израиля экстрадируют Грозовского в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола. Следствие обвиняет священника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Уголовное дело в отношении него находится в производстве управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Дело священника

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско- юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он являлся настоятелем храма Святого мученика Иоанна Воина. Всего, по данным СК, его жертвами стали три школьницы.

Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года в связи с установлением его местонахождения на территории Израиля Генеральная прокуратура направила запрос о выдаче Грозовского, который был удовлетворен в сентябре 2016 года.

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